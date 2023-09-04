Ще 460 окупантів, 14 ББМ і катер: Генштаб ЗСУ оновив втрати Росії

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати Росармії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Силі оборони потопили ворожий катер, знищили 14 броньовиків та збили 37 дронів.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на оновлені дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 до 04.09.23 орієнтовно склали: особового складу - близько 265 120 (+460) осіб ліквідовано,

танків - 4480 (+4) од.,

бойових броньованих машин - 8663 (+14) од.,

артилерійських систем - 5611 (+29) од.,

РСЗВ - 741 (+2) од.,

засоби ППО - 503 (+1) од.,

літаків - 315 од.,

вертольотів - 316 од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4481 (+37) од.,

крилаті ракети - 1447 од.,

кораблі/катери - 19 (+1) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 8149 (+47) од.,

спеціальна техніка - 847 (+6) од. Ситуація на фронті на ранок Як розповіли в Генштабі ЗСУ вересня в ранковому зведенні, минулої доби сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби. Авіація ЗСУ завдала 9 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 5 - по зенітно-ракетних комплексах противника. Крім того, наші підрозділи ракетних військ та артилерії минулої доби вразили 10 артилерійських засобів на вогневих позиціях та 1 ЗРК противника.