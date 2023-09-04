Сырский показал, как украинские бойцы уничтожают вражеские позиции в Луганской области (видео)

"Бойцы Ковельского батальона Волынской бригады терробороны (54 об 100 обр ТрО) обстреливают из гранатометов вражеские позиции в Серебрянском лесу нв Луганской области", - написал Сырский под видео.

Ситуация на фронте

По данным Генштаба, за прошедшие сутки произошло 30 боевых столкновений. Силы обороны продолжают вести наступательную операцию на Мелитопольском направлении, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

Как пишет Институт изучения войны (ISW), украинские военные во время контрнаступательных операций в Запорожской области, скорее всего, прорвали наиболее подготовленную линию обороны российских оккупантов, и последующие могут быть не столь сильны.

Потери России в Украине

Украинские военные ликвидировали за прошедшие сутки еще 460 российских захватчиков, таким образом общие потери росармии в нашей стране превысили в живой силе 265 тысяч. Также Сили обороны потопили вражеский катер, уничтожили 14 броневиков и сбили 37 дронов.