Сирський показав, як HIMARS знищує окупантів на Бахмутському напрямку

"По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота "Рибака". Ворог втратив "Тюльпан", - розповів він.

HIMARS в Україні

США і партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Зазначимо, що HIMARS не вперше ефективно працює на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили російську станцію постановки перешкод "Житель", використавши HIMARS.