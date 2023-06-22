UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський показав, як HIMARS знищує окупантів на Бахмутському напрямку

Фото: HIMARS знищив 8 окупантів в районі Бахмута Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові нищать окупантів на Бахмутському напрямку, використовуючи американську реактивну систему залпового вогню HIMARS.

Відео однієї з таких операцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота "Рибака". Ворог втратив "Тюльпан", - розповів він.

HIMARS в Україні

США і партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Зазначимо, що HIMARS не вперше ефективно працює на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили російську станцію постановки перешкод "Житель", використавши HIMARS.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
БахмутВійна в Україні