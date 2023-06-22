Сырский показал, как HIMARS уничтожает оккупантов на Бахмутском направлении

"По россиянам работает HIMARS. Минимум восемь 200-х врагов. Великолепная работа "Рыбака". Враг потерял "Тюльпан", - рассказал он.

HIMARS в Украине

США и партнеры передадут Украине в общей сложности 20 реактивных систем залпового огня HIMARS. Соединенные Штаты уже предоставили Украине 12 таких систем.

При этом министр обороны Украины Алексей Резников отмечал, что Украине нужно около 50 систем HIMARS, чтобы остановить российскую армию и около 100, чтобы провести эффективное контрнаступление.

Отметим, что HIMARS не впервые эффективно работает на Донбассе. В частности, на Донецком направлении ВСУ уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель", использовав HIMARS.