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Сирський показав, як HIMARS знищує окупантів на Бахмутському напрямку

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Бахмут, Четвер 22 червня 2023 11:24
Сирський показав, як HIMARS знищує окупантів на Бахмутському напрямку Фото: HIMARS знищив 8 окупантів в районі Бахмута Донецької області (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські військові нищать окупантів на Бахмутському напрямку, використовуючи американську реактивну систему залпового вогню HIMARS.

Відео однієї з таких операцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"По росіянах працює HIMARS. Мінімум вісім 200-х ворогів. Чудова робота "Рибака". Ворог втратив "Тюльпан", - розповів він.

HIMARS в Україні

США і партнери передадуть Україні в цілому 20 реактивних систем залпового вогню HIMARS. Сполучені Штати вже надали Україні 12 таких систем.

При цьому міністр оборони України Олексій Резніков зазначав, що Україні потрібно близько 50 систем HIMARS, щоб зупинити російську армію і близько 100, щоб провести ефективний контрнаступ.

Зазначимо, що HIMARS не вперше ефективно працює на Донбасі. Зокрема, на Донецькому напрямку ЗСУ знищили російську станцію постановки перешкод "Житель", використавши HIMARS.

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