Сирський показав, як дрони знищують розвідувальні станції РФ в Бахмуті
Українські сили оборони продовжують здійснювати задачі по знищенню присутності ворога в Бахмуті Донецької області, де точаться тяжкі бої. Зокрема, ЗСУ вдалося знищити розвідувальні станції росіян.
Відео знищення станцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
"Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті", - розповів він.
За словами Сирського, робота триває.
"Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - додав генерал.
Ситуація у районі Бахмута Донецької області
На ранок 7 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на кількох ділянках фронту. Атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута. Загалом, ЗСУ на даній ділянці продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося, а у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.
Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку.
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