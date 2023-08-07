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Сирський показав, як дрони знищують розвідувальні станції РФ в Бахмуті

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Бахмут, Понеділок 07 серпня 2023 14:03
Сирський показав, як дрони знищують розвідувальні станції РФ в Бахмуті Фото: ЗСУ продовжують планомірно знищувати техніку та живу силу ворога у Бахмуті Донецької області (24tv)
Автор: Наталія Гурковська

Українські сили оборони продовжують здійснювати задачі по знищенню присутності ворога в Бахмуті Донецької області, де точаться тяжкі бої. Зокрема, ЗСУ вдалося знищити розвідувальні станції росіян.

Відео знищення станцій показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Ударні дрони 77-ї окремої аеромобільної бригади знищують розвідувальні станції противника в Бахмуті", - розповів він.

За словами Сирського, робота триває.

"Ворога вибиваємо з позицій під Бахмутом", - додав генерал.

Ситуація у районі Бахмута Донецької області

На ранок 7 серпня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що російські війська намагаються атакувати та повернути втрачені позиції на кількох ділянках фронту. Атаки відбуваються в районі Старомайорського та на північ від Бахмута. Загалом, ЗСУ на даній ділянці продовжують контратакувати, проте останніми днями просування обох сторін сповільнилося, а у Кліщіївки перехопити ініціативу заважає артилерія.

Раніше командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський повідомляв, що ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському напрямку.

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