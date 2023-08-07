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Сырский показал, как дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте

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Бахмут, Понедельник 07 августа 2023 14:03
Сырский показал, как дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте Фото: ВСУ продолжают планомерно уничтожать технику и живую силу врага в Бахмуте Донецкой области (24tv)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны продолжают осуществлять задачи по уничтожению присутствия врага в Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои. В частности, ВСУ удалось уничтожить разведывательные станции россиян.

Видео уничтожения станций показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника в Бахмуте", – рассказал он.

По словам Сырского, работа продолжается.

"Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", - добавил генерал.

Ситуация в районе Бахмута Донецкой области

На утро 7 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общей сложности, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.

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