Сырский показал, как дроны уничтожают разведывательные станции РФ в Бахмуте

Фото: ВСУ продолжают планомерно уничтожать технику и живую силу врага в Бахмуте Донецкой области (24tv)

Украинские силы обороны продолжают осуществлять задачи по уничтожению присутствия врага в Бахмуте Донецкой области, где идут тяжелые бои. В частности, ВСУ удалось уничтожить разведывательные станции россиян.

Видео уничтожения станций показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Ударные дроны 77-й отдельной аэромобильной бригады уничтожают разведывательные станции противника в Бахмуте", – рассказал он. По словам Сырского, работа продолжается. "Врага выбиваем с позиций под Бахмутом", - добавил генерал. Ситуация в районе Бахмута Донецкой области На утро 7 августа, заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила, что российские войска пытаются атаковать и вернуть утраченные позиции на нескольких участках фронта. Атаки происходят в районе Старомайорского и севернее Бахмута. В общей сложности, ВСУ на данном участке продолжают контратаковать, однако в последние дни продвижение обеих сторон замедлилось, а у Клещиевки перехватить инициативу мешает артиллерия. Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сообщал, что ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском направлении.