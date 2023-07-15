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Сирський показав, як бійці ЗСУ знищили комплекс відеоспостереження РФ (відео)

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Субота 15 липня 2023 19:14
Сирський показав, як бійці ЗСУ знищили комплекс відеоспостереження РФ (відео) Фото: українські військові знищили комплекс відеоспостереження РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Каріна Левицька

Українські військові за допомогою безпілотника знищили ворожий комплекс відеоспостереження.

Про це передає РБК-Україна, посилаючись на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Чудова робота 103-ї окремої бригади територіальної оборони. Аеророзвідка виявила російський комплекс відеоспостереження типу "Муром - М", - повідомив Сирський.

За його даними, ворожий комплекс був знищений ударним БПЛА-камікадзе.

Ситуація на фронті

За останніми даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах, де тривають важкі бої.

Упродовж доби відбулося близько 20 бойових зіткнень.

Втрати РФ у війні проти України станом на ранок 14 липня склали ще 550 окупантів, таким чином російська армія вже втратила 236 тисяч своїх військових у нашій країні з початку повномасштабного вторгнення.

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