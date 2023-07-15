ua ru
Сб, 15 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский показал, как бойцы ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения РФ (видео)

Новина українською →
Суббота 15 июля 2023 19:14
Сырский показал, как бойцы ВСУ уничтожили комплекс видеонаблюдения РФ (видео) Фото: украинские военные уничтожили комплекс видеонаблюдения РФ (facebook.com easternforce)
Автор: Карина Левицкая

Украинские военные с помощью беспилотника уничтожили вражеский комплекс видеонаблюдения.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Замечательная работа 103-й отдельной бригады территориальной обороны. Аэроразведка обнаружила российский комплекс видеонаблюдения типа "Муром - М", - сообщил Сырский.

По его данным, вражеский комплекс был уничтожен ударным БПЛА-камикадзе.

Ситуация на фронте

По последним данным Генштаба ВСУ, оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях, где продолжаются тяжелые бои.

В течение суток произошло около 20 боевых столкновений.

Потери РФ в войне против Украины по состоянию на утро 14 июля составили еще 550 оккупантов, таким образом российская армия уже потеряла 236 тысяч своих военных в нашей стране с начала полномасштабного вторжения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
Кабмин продлил выплаты ВПЛ, но не всем. Кто не получит помощь
Кабмин продлил выплаты ВПЛ, но не всем. Кто не получит помощь
DAILY
Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андреа Калан, Госдеп США: Зеленский не получил все, что хотел, но саммит – это победа Украины