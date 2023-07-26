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Сирський показав, як аеророзвідники знищили БМП і два танки росіян під Кремінною

Фото: аеророзвідники знищили БМП і два танки росіян під Кремінною (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Українські аеророзвідники продовжують знесилювати російські війська, знищуючи техніку окупантів. На Кремінському напрямку вдалося вразити БМП та два ворожі танки.

Відео знищення техніки ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з БпАК 140-го ОРБ та 66-ї ОМБр працюють на Кремінському напрямку", - розповів він.

За даними Сирського, воїни вразили БМП і два танки росіян.

Ситуація у районі Кремінної Луганської області

Наприкінці червня Інститут вивчення війни повідомляв, що російські війська знизили інтенсивність атак на лінії Сватове-Кременна. Водночас загострилася ситуація на Лимано-Куп'янському напрямі.

Попри це, українські військові стримують спроби ворога штурмувати їх позиції в цьому районі, а спікер Східного угруповання військ Сергій Черевий наголосив, що ЗСУ тут локалізували "великий наступ" росіян, який вони анонсували ще навесні. При цьому, як пише The New York Times, наступ ЗСУ під Кремінною Луганської області дозволить розірвати логістику російських окупантів.

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