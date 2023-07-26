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Сырский показал, как аэроразведчики уничтожили БМП и два танка россиян под Кременной

Фото: аэроразведчики уничтожили БМП и два танка россиян под Кременной (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские аэроразведчики продолжают обессиливать российские войска, уничтожая технику оккупантов. На Кременском направлении удалось поразить БМП и два вражеских танка.

Видео уничтожения техники врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

"Группа "Асгард" подразделения "Глаза" 120-го ОРБ во взаимодействии с БпАК 140-го ОРБ и 66-й ОМБр работают на Кременском направлении", - рассказал он.

По данным Сырского, воины поразили БМП и два танка россиян.

Ситуация в районе Кременной Луганской области

В конце июня Институт изучения войны сообщал, что российские войска снизили интенсивность атак на линии Сватово-Кременная. В то же время, обострилась ситуация на Лимано-Купянском направлении.

Несмотря на это, украинские военные сдерживают попытки врага штурмовать их позиции в этом районе, а спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый подчеркнул, что ВСУ здесь локализовали "большое наступление" россиян, которое они анонсировали еще весной. При этом, как пишет The New York Times, наступление ВСУ под Кременной Луганской области позволит разорвать логистику российских оккупантов.

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КременнаяВойна в Украине