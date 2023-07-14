Сирський показав, як аеророзвідка знищує окупантів на Бахмутському напрямку (відео)

"Бахмутський напрямок. Велика група окупантів збиралася зранку йти на штурм. Аеророзвідники 30 ОМБр ще вночі їх виявили та скорегували вогонь артилерії 225 окремого батальйону", - написав Сирський.

В результаті точними ударами було знищено боєприпаси окупантів, частина піхоти загинула, а деякі росіяни розбіглися.

Ситуація на Бахмутському напрямку

Українські військові продовжують тиснути на ворога на Бахмутському напрямку. Бої тривають не у самому місті, а на флангах. ЗСУ просуваються та мають певні успіхи.

Раніше українське командування зазначало, що наші захисники можуть взяти Бахмут у тактичне оточення, це дозволить контролювати дії загарбників у місті.

За даними аналітиків ISW, ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута та розвивають атаки на північній та південній околицях міста.

А за останніми даними Генштабу, українські воїни продовжують наступальні операції та за останню добу мають успіхи на Бахмутському напрямку. ЗСУ просунулися південніше Бахмута.