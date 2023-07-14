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Сырский показал, как аэроразведка уничтожает оккупантов на Бахмутском направлении (видео)

Фото: Сырский показал, как аэроразведка уничтожает окупантов на Бахмутском направлении (facebook.com/easternforce)
Автор: Татьяна Степанова

Аэроразведчики 30-й отдельной механизированной бригады на Бахмутском направлении обнаружили и уничтожили группу россиян и боеприпасы оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Большая группа оккупантов собиралась утром идти на штурм. Аэроразведчики 30 ОМБр еще ночью их обнаружили и скорректировали огонь артиллерии 225 отдельного батальона", - написал Сырский.

В результате точными ударами были уничтожены боеприпасы оккупантов, часть пехоты погибла, а некоторые россияне разбежались.

Ситуация на Бахмутском направлении

Украинские военные продолжают давить на врага на Бахмутском направлении. Бои продолжаются не в самом городе, а на флангах. ВСУ продвигаются и преуспевают.

Ранее украинское командование отмечало, что наши защитники могут взять Бахмут в тактическую обстановку, что позволит контролировать действия захватчиков в городе.

По данным аналитиков ISW, ВСУ контролируют все высоты вокруг Бахмута и развивают атаки на северной и южной окраинах города.

По последним данным Генштаба, украинские воины продолжают наступательные операции и за последние сутки имеют успехи на Бахмутском направлении. ВСУ продвинулись южнее Бахмута.

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