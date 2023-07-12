ЗСУ контролюють усі висоти навколо Бахмута і просуваються на півдні: карти боїв ISW

Українські війська ведуть контрнаступальну операцію на північній та південній околицях Бахмута і контролюють усі висоти навколо міста. Також, ЗСУ продовжують просуватися на Півдні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, показують удари української артилерії по російських військах у Торському. 11 липня російські джерела повідомили, що підрозділи Центрального угруповання військ РФ ведуть наступ у Луганській області вздовж лінії Сватове-Кремінна.

Російське джерело стверджувало, що українські військові розгорнули сили для посилення позицій біля лінії Сватове-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що українські сили на цьому напрямі ведуть оборону та утримують рубіж.

11 липня російські війська не досягли жодних підтверджених територіальних здобутків на півночі Харківської області.

Бої у Донецькій області

11 липня українські війська продовжили контрнаступальну операцію на північній та південній околицях Бахмута. Міністерство оборони Росії стверджувало, що російські війська, нібито, відбили українські атаки на північний захід від Кліщіївки.

Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські війська продовжують контрнаступальні дії та контролюють усі висоти навколо Бахмута.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська продовжують атакувати тактичні висоти навколо Кліщіївки та, нібито, зменшили свою контрнаступальну активність біля Роздолівки. Інший військовий блогер РФ стверджував, що українські війська зайняли нові позиції на північний захід від Кліщіївки та просунулися до 1,5 км поблизу Роздолівки.

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські атаки в районі Григорівки та Оріхово-Василівки. На геолокаційних кадрах, опублікованих 11 липня, також видно, як українські війська відбивають атаку Росії на східній околиці Оріхово-Василівки.

Російські війська, 11 липня, почали штурм українських позицій на лінії фронту Донецьк – Авдіївка. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ росіян поблизу Авдіївки, Первомайського, Невельського та Північного. Українські військові також повідомили, що українські війська відбили наступ росіян біля Мар’їнки і Побєди.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують, що російські піхотинці відступили після невдалого штурму на північ від Авдіївки та покинули пораненого військовослужбовця РФ, який згодом покінчив життя самогубством.

Російські джерела стверджували, що українські війська продовжували контратаку по позиціях росіян біля Невельського, Первомайського, Сіверного, Красногорівки, Водяного і Опитного.

"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямку.

Російський військовий блогер стверджував, що українські війська встановили контроль над позиціями біля балки Грушева. Інший блогер стверджував, що українські війська атакували російські позиції на захід від Старомайорського.

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Благодатного. Речник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень заявив, що російські війська перекинули чеченські сили "Ахмат", підрозділи батальйону "Восток" і невизначені загони "Шторм Z" у невизначені райони Запорізької області через тиск українських артилерійських підрозділів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують просування українців на північний схід від Роботиного. Російський військовий блогер стверджував, що українські сили змогли просунутися в районі Роботиного, тому що вони атакували прифронтову зону, де росіяни мали найменшу кількість мін і укріплень

Кілька російських джерел стверджували, що українські війська зосередили свою атаку на смузі російських оборонних рубежів між позиціями 291-го мотострілецького полку та 70-го мотострілецького полку (обидва входять до складу 42-ї мотострілецької дивізії 58-ї загальновійськової армії Південного військового округу) на сході Роботиного. Вони також повідомили, що українські війська просунулися на російські оборонні лінії біля Роботиного на глибину 400 метрів.