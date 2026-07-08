Сирський підбив підсумки ударів по ворогу за червень та назвав втрати РФ

"Упродовж червня безпілотні авіаційні комплекси Сил оборони України виконали понад 437 тисяч бойових місій. Уражено більш як 200 тисяч верифікованих цілей противника. Послідовно нарощуємо ударні спроможності", - повідомив Сирський.

Для порівняння, утравні цей показник становив майже 180 тисяч.

За допомогою безпілотних систем у червні було уражено майже 28 тисяч російських окупантів.

"Сили оборони продовжують збільшувати перевагу над противником у застосуванні FPV-дронів. У червні співвідношення уражень становило 1,6 до 1 на нашу користь, тоді як у травні - 1,5 до 1. Позитивна динаміка зберігається", - зазначив головком.

Також послідовно українські бійці розвивають напрямок Middle Strike. Якщо у травні Сили оборони здійснили майже 2 тисячі уражень засобами цього класу, то в червні - вже близько 3,4 тисячі.

"Нарощуємо спроможності й у сегменті Deep Strike. У червні уражено 172 цілі противника в його оперативній та стратегічній глибині. Ворог уже відчуває наслідки цих ударів. Їхня інтенсивність та ефективність і надалі зростатимуть", - додав Сирський.

Окрім того, маштабується розвиток наземних роботизованих комплексів, адже застосування НРК для логістики, евакуації поранених і виконання бойових завдань - це насамперед збережені життя українських воїнів.

У червні українські наземні роботизовані комплекси виконали близько 17 тисяч завдань. Для порівняння, у травні - 12,5 тисяч.

"Продовжуємо нарощувати кількість підрозділів Middle Strike і Deep Strike, масштабуємо їхні спроможності та пришвидшуємо підготовку необхідних фахівців. Тили противника, його військова логістика, склади, пункти управління, енергетична інфраструктура та інші важливі об’єкти й надалі перебуватимуть під постійним вогневим впливом Сил оборони України", - зазначив головком.