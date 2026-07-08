Сырский подвел итоги ударов по врагу за июнь и назвал потери РФ

"В течение июня беспилотные авиационные комплексы Сил обороны Украины выполнили более 437 тысяч боевых миссий. Поражены более 200 тысяч верифицированных целей противника. Последовательно наращиваем ударные способности", - сообщил Сырский.

Для сравнения, в мае этот показатель составил почти 180 тысяч.

С помощью беспилотных систем в июне было поражено почти 28 тысяч российских оккупантов .

"Силы обороны продолжают увеличивать преимущество над противником в применении FPV-дронов. В июне соотношение поражений составляло 1,6 к 1 в нашу пользу, тогда как в мае - 1,5 к 1. Положительная динамика сохраняется", - отметил главком.

Также последовательно украинские бойцы развивают направление Middle Strike. Если в мае Силы обороны произвели почти 2 тысячи поражений средствами этого класса, то в июне - уже около 3,4 тысячи .

"Наращиваем способности и в сегменте Deep Strike. В июне поражены 172 цели противника в его оперативной и стратегической глубине. Враг уже ощущает последствия этих ударов. Их интенсивность и эффективность будут и дальше расти", - добавил Сырский.

Кроме того, масштабируется развитие наземных роботизированных комплексов, ведь применение НРК для логистики, эвакуации раненых и выполнения боевых задач - это, прежде всего, сохраненные жизни украинских воинов.

В июне украинские наземные роботизированные комплексы выполнили около 17 тысяч задач . Для сравнения, в мае - 12,5 тысяч.

Продолжаем наращивать количество подразделений Middle Strike и Deep Strike, масштабируем их способности и ускоряем подготовку необходимых специалистов.Тылы противника, его военная логистика, склады, пункты управления, энергетическая инфраструктура и другие важные объекты и дальше будут находиться под постоянным огневым влиянием Сил обороны Украины", - отметил главком.