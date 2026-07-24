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Сырский передал должность Драпатому и заявил о "новом этапе" впереди

20:22 24.07.2026 Пт
2 мин
Сырский дал напутствующее слово новому военному руководству
aimg Валерия Абабина
Сырский передал должность Драпатому и заявил о "новом этапе" впереди Фото: экс-главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/osirskiy)
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Драпатый уже официально возглавил ВСУ, а Скибюк – Генштаб. Передача полномочий прошла сегодня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление бывшего главнокомандующего ВСУ Александра Сырского.

По словам Сырского, исполняющий обязанности Министра обороны Украины Евгений Хмара представил руководящему составу Генерального штаба Вооруженных сил Украины нового Главнокомандующего ВСУ.

Генерал-майора Михаила Драпатого – и нового начальника Генерального штаба – генерал-майора Игоря Скибюка.

Во время церемонии Сырский официально передал полномочия главнокомандующего Драпатому.

Фото: Сырский официально передал полномочия главнокомандующего Драпатому (t.me/osirskiy)

Бывший главнокомандующий ВСУ обратился к новому военному руководству с пожеланиями.

"Впереди – новый этап. Желаю новому военному руководству сил, выдержки, мудрых решений, единства с войском и побед", - отметил Сырский.

Отдельно он добавил пожелания, касающиеся стратегической работы армии.

"Пусть каждое решение приближает Украину к миру, а каждый приказ бережет жизнь наших воинов и наносит сокрушительные потери врагу", - подытожил Сырский.

Напомним, 21 июля 2026 года президент Владимир Зеленский назначил Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ , сменив на этом посту Александра Сырского.

В день назначения Драпатий сделал свое первое заявление , в котором поблагодарил Сырского за "последовательную работу по укреплению украинской армии" и отметил: "Я в нем вырос".

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