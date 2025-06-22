Сирський оцінив "Мадяра" на чолі Сил безпілотних систем: вже бачу результати

Майор Роберт Бровді ("Мадяр") після призначення командувачем Сил безпілотних систем інтенсивно взявся за роботу. Результати його роботи вже помітно.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського на зустрічі з журналістами.
Сирський позитивно відгукнувся про Бровді, який раніше був командиром 414-ї бригади безпілотних систем.
"Людина досвідчена, з величезним досвідом, який пройшов на війні шлях добровольця, командира взводу, роти, батальйону, полку, бригади БпС, зараз - командувачі цього нового роду військ", - сказав головком.
За словами Сирського, новий командувач "дуже інтенсивно взявся за роботу, користується повагою в цьому середовищі".
Я вже бачу результати єднання між командирами, більш ефективного виконання завдань, контролю за їх виконанням", - зазначив він.
Головнокомандувач додав, що перед "Мадяром" стоїть задача більш ефективно розвивати Сили безпілотних систем, провести інтеграцію передових підрозділів, які входять в "Лінію дронів" та власне в Сили безпілотних систем. З цією метою вже створено угрупування Сили безпілотних систем.
"Майор Бровді взяв зобов'язання, щоб шість-сім підрозділів Сил безпілотних систем увійшли до топ-10 ефективних частин, які показують найкращі результати у знищенні противника [дронами]. І я знаю, що він їх виконає", - наголошує Сирський.
Нагадаємо, майор Роберт Бровді заснував підрозділ "Птахи Мадяра". Він діяв у складі 251-го батальйону тероборони. Вони брали участь у боях за населені пункти Бахмут, Соледар, Благодатне та інші. Нині це 414 окрема бригада ударних безпілотних авіаційних систем у складі Сухопутних військ ЗСУ.
До повномасштабного російського вторгнення він був підприємцем, а у лютому 2022 року приєднався до війська.
У травні цього року Роберт Бровді отримав звання Героя України.
У червні 2025 року президент Володимир Зеленський призначив "Мадяра" командувачем Сил безпілотних систем. На цій посаді він замінив Вадима Сухаревського.
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