Сырский оценил "Мадяра" во главе Сил беспилотных систем: уже вижу результаты

Сырский положительно отозвался о Бровди, который ранее был командиром 414-й бригады беспилотных систем.

"Человек опытный, с огромным опытом, который прошел на войне путь добровольца, командира взвода, роты, батальона, полка, бригады БпС, сейчас - командующего этого нового рода войск", - сказал главком.

По словам Сырского, новый командующий "очень интенсивно взялся за работу, пользуется уважением в этой среде".

Я уже вижу результаты единения между командирами, более эффективного выполнения задач, контроля за их выполнением", - отметил он.

Главнокомандующий добавил, что перед "Мадяром" стоит задача более эффективно развивать Силы беспилотных систем, провести интеграцию передовых подразделений, которые входят в "Линию дронов" и собственно в Силы беспилотных систем. С этой целью уже создана группировка Силы беспилотных систем.

"Майор Бровди взял обязательство, чтобы шесть-семь подразделений Сил беспилотных систем вошли в топ-10 эффективных частей, которые показывают лучшие результаты в уничтожении противника [дронами]. И я знаю, что он их выполнит", - отмечает Сырский.