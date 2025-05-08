Герой України з позивним "Мадяр": що відомо про Роберта Бровді

8 травня 2025 року президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України Роберту Бровді - військовому з позивним "Мадяр". Ще кілька років тому він був підприємцем, а сьогодні - командир 414-го окремого батальйону ударних безпілотних авіаційних систем ЗСУ.

Хто такий Роберт Бровді та що відомо про Мадяра", - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Роберт Бровді народився 9 серпня 1975 року в Ужгороді. Він будував кар’єру в бізнесі ще з 90-х - займався торгівлею, нерухомістю, аграрним сектором. Його компанії входили до топ-5 експортерів зернових, а проєкт "Гранум" став лідером поставок до Китаю.

Паралельно Бровді створив арт-фундацію "БровдіАрт", що підтримувала українських митців і представляла колекції в музеях Європи.

На момент повномасштабного вторгнення він був успішним девелопером і меценатом. Але 24 лютого 2022 року все змінилося. Мадяр - так його почали називати побратими - пішов добровольцем до ТрО.

Діяльність "Мадяра" на початку повномасштабної війни

7 лютого 2022 року Роберт Бровді добровільно вступив до Оболонської ТрО й очолив взвод другої штурмової роти 206-го батальйону, підпорядкованого 28-й ОМБр. З перших днів великої війни його підрозділ евакуював мирних жителів з Ірпеня, Бучі та Бородянки - під обстрілами, без достатнього оснащення, але з непохитною відвагою.

У квітні взвод перекинули на Херсонський напрямок. Бровді організував народний збір коштів, залучив бійців ТГ "Шершень" і почав проводити повітряну розвідку лінії фронту.

Вже в травні він створив власний аеророзвідувальний підрозділ - "Птахи Мадяра". Його команда взяла на себе ключові завдання: виявлення ворога, патрулювання фронту, коригування артилерії, атаки дронами-камікадзе і прицільне скидання вибухівки.

Фото: Роберт "Мадяр" Бровді (Facebook)

Створення підрозділу "Птахи Мадяри"

З листопада 2022 року Роберт Бровді очолив дроновий підрозділ ЗСУ - "Птахи Мадяра". У складі 251-го батальйону ТРО вони вели оборону Соледара, здійснювали аеророзвідку, коригували артилерію та працювали разом із найбоєздатнішими бригадами Сил оборони. Їхня зона відповідальності охоплювала гарячі точки Донбасу - Бахмут, Красну Гору, Парасковіївку, Кліщіївку.

Навесні 2023 року Бровді командував ротою ударних дронів у складі 59-ї мотопіхотної бригади, діючи в районі Авдіївки, Донецька й Ясинуватої. Після цього, з червня по жовтень, його ротно-тактична група брала участь у контрнаступі на півдні. За офіційним звітом, лише за 110 днів було вражено 514 цілей, з них 309 - знищено.

У жовтні 2023 року підрозділ перейшов до боїв на лівому березі Дніпра, в районі Кринок. Окрім ударної роботи, тут реалізовано масштабний проєкт з РЕР і РЕБ: за 4 місяці виявлено понад 2 тисячі ворожих FPV-дронів, з яких знищено понад 1600.

16 січня 2024 року "Птахи Мадяра" отримали статус окремого батальйону - 414 ОБУБАС Морської піхоти. Роберт Бровді став його командиром. Підрозділ розширився, охопивши понад 40 спеціалізацій та відкривши навчальну базу.

З січня 2024 року батальйон працює на Харківському напрямку, підтримуючи оборону Вовчанська. Окрім бойових завдань, команда "Мадяра" навчає інших військових: дронова війна, дистанційне мінування, радіорозвідка та інженерні розробки.

Герой України

8 травня Зеленський підписав указ, який надав звання Героя України майору Бровді.