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Група "Вагнера" просунулась у Бахмуті, лінія фронту проходить річкою, - британська розвідка

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Україна, Субота 11 березня 2023 09:04
Група "Вагнера" просунулась у Бахмуті, лінія фронту проходить річкою, - британська розвідка Фото: група "Вагнера" захопила частину Бахмута (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

За останні чотири дні сили групи "Вагнера" захопили більшу частину східної половини міста Бахмут. У центрі міста річка Бахмутка тепер проходить лінією фронту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство оборони Великобританії у Twitter.

Як зазначається у зведенні, українські сили утримують західну частину міста та зруйнували ключові мости через річку, що протікає з півночі на південь через смугу відкритого простору завширшки 200-800 м між будівлями.

За даними британської розвідки, оскільки українські підрозділи можуть вести вогонь із укріплених будівель на заході, цей район перетворився на зону бойових дій, що, ймовірно, ускладнить силам "Вагнера" спроби продовжити лобовий наступ на захід.

"Однак українські сили та їхні лінії постачання на заході залишаються вразливими для спроб Росії обійти захисників з півночі і півдня", - зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російська армія протягом трьох місяців безуспішно наступала в районі Вугледару. Тепер у командуванні вирішують питання: чи зробити ще одну спробу або підтримати запеклі бої на північ від Бахмута і Кремінної.

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