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У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк

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П'ятниця 10 березня 2023 22:48
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк Фото: радник керівника ОП Михайло Подоляк (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

В України та Збройних сил достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Le Figaro.

"Сьогодні у нас ще достатньо ресурсів, щоб утриматися там. Ми також можемо проводити невеликі контрнаступи в околицях. Але тактичні зміни мають відбутися", - заявив він.

За словами Подоляка, рішення українських командирів залишитися в Бахмуті ґрунтується на наявних ресурсах, їхньому доправленні, ризиках для військових і стратегічній важливості утримуваної мети.

"На уявлення про реальність Бахмута впливає і ставлення до нього ЗМІ: за даними російських ЗМІ, місто вже взято", - додав він.

Нагадаємо, Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмута. Зокрема, країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України щодо оборони міста.

Президент України Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

До того ж глава держави доручив посилити оборону міста.

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Михайло Подоляк Бахмут Війна Росії проти України
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У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
У нас усе ще достатньо ресурсів, щоб обороняти Бахмут, - Подоляк
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