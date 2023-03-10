Інсайди та підтексти. Маляр розповіла про нову інформаційну атаку росіян щодо Бахмуту

Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмуту. Зокрема, країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.