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Інсайди та підтексти. Маляр розповіла про нову інформаційну атаку росіян щодо Бахмуту

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П'ятниця 10 березня 2023 14:18
Інсайди та підтексти. Маляр розповіла про нову інформаційну атаку росіян щодо Бахмуту Фото: заступниця міністра оборони Ганна Маляр (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росія запустила чергову інформаційну атаку щодо Бахмуту. Зокрема, країна-агресор поширює дезінформацію про нібито конфлікти між військово-політичним керівництвом України з приводу оборони міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю міністра оборони Ганну Маляр.

Маляр розповіла, як виглядає російська технологія:

  • РФ запускає велику кількість нібито інсайдерських даних про начебто суперечності між військово-політичним керівництвом з приводу рішень по Бахмуту. Тобто про те, що начебто президент Володимир Зеленський, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний та командувач Сухопутних військ Олександр Сирський мають різні позиції щодо рішень по місту, а це не так.
  • Країна-агресор дискредитує особисто Сирського.
  • Росія вигадує політичні підтексти воєнних рішень.
  • Загарбники намагаються показати, що вони своїх бережуть, а українське командування нібито не рахується з життями. Хоча в реальності все навпаки. Про це свідчить, зокрема, співвідношення загиблих та тактика бойових дій.

Заступниця міністра також пояснила мета поширення фейків:

  • Посіяти дискусію в українському суспільстві про те, чи варто захищати Бахмут. РФ робить вони це шляхом вкидів про неважливість цього напрямку. Проте, зважуючи на те, скільки інформаційних зусиль та ресурсів країна-агресор у це залучила - саме вона вважає цей напрям стратегічним.
  • Посіяти сумнів та недовіру до українських військових рішень та людей, які їх приймають. За її словами, у цю пастку наше демократичне суспільство завжди потрапляє.

Проте Маляр підкреслила, що українці мають просто довіряти рішенням військових. Це їх відповідальність.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський зазначав, що оборона Бахмута дозволяє ЗСУ паралельно готувати контрнаступ.

До того ж, український лідер доручив посилити оборону міста.

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