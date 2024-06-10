Сирський обговорив із головою військового комітету НАТО ситуацію на полі бою та потреби ЗСУ

Головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський провів бесіду із головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером. Під час розмови сторони, зокрема, детально обсудили ситуацію на фронті в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал Сирського.

"Сьогодні під час розмови із Головою військового комітету НАТО адміралом Робом Бауером детально обговорили ситуацію на полі бою та потреби нашого війська", - йдеться в публікації.

За словами головкома, одразу після повернення з району бойових дій, він особисто оцінив обстановку на різних напрямках. Також Сирський спілкувався з командирами бригад на місцях.

"Важливо мати спільне бачення ситуації із нашими партнерами" - зазначив генерал-полковник.

Він також висловив вдячність Північно-атлантичному альянсу за підтримку, та додав, що розраховує "на подальше розширення співпраці задля світової безпеки".

Ситуація на фронті

Раніше в Генштабі сьогодні ввечері повідомили, що російські окупанти шукають шляхи з метою вклинитися в оборону українських захисників, а також спробувати потіснити підрозділи ЗСУ із зайнятих рубежів.

У військовому командуванні додали, що станом на вечір 10 червня кількість бойових зіткнень по всій лінії фронту зросла до 66. "Найгарячішим" залишається Покровський напрямок.

Також раніше сьогодні президент Володимир Зеленський висловився про "вкид" противника щодо нібито "захоплення" села Рижівка в Сумській області. Глава держави зазначив, що окупанти спробували реалізувати операцію пропагандистського характеру у цьому населеному пункті.

Додамо, як розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко в коментарі РБК-Україна, російські загарбники, ймовірно, не розпочинатимуть масштабний наступ у районі села Рижівка. За словами експерта, ознак підготовки до таких дій немає.

Раніше експери Інституту вивчення війни (ISW) у своєму звіті розповіли, що ЗСУ проводять контратакувальну операцію у Харківській області. Водночас на фронті фіксується вороже просування у районах Куп'янська, Сіверська, Часового Яру, та під Авдіївкою.