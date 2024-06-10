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Зеленський про "окупацію" Рижівки: пропагандистська операція, російський прапор знищено

Понеділок 10 червня 2024 12:03
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Зеленський про "окупацію" Рижівки: пропагандистська операція, російський прапор знищено Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Ворог спробував реалізувати операцію пропагандистського характеру у Рижівці Сумської області. Станом на ранок прапор терористів було знищено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал президента Володимира Зеленського.

Як відзначив президент, сьогоднішній день розпочав з доповіді головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського. Була обговорена ситуація на кожному з напрямків фронту.

Сумська область

Сили оборони повністю контролюють ситуацію у регіоні. Ворог продовжує використовувати диверсійні групи, які наші воїни успішно знищують.

"Що стосується села Рижівка, окупант спробував реалізувати там операцію пропагандистського характеру. Станом на ранок російський прапор у селі знищено, присутності окупанта немає", - додав він.

Харківська область

Наразі тривають контрударні дії Сил оборони України.

"Бачимо, які кроки планує ворог та яку передислокацію проводить. Будемо відповідати", - додав він.

Донецька область

Ситуація у регіоні найбільш важка. Українські бійці роблять усе для стабілізації й захисту позицій.

Південний напрямок

На напрямку без змін, Сили оборони продовжують посилювати позиції.

Вкид щодо "окупації" Рижівки

Вчора, 9 червня, голова Чечні Рамзан Кадиров заявив про нібито окупацію прикордонного села Рижівка. Втім, це не відповідає дійсності. Як відзначили у DeepState, населений пункт перебуває у "сірій зоні" й ситуація в ньому не змінювалась від початку повномасштабної війни. Ба більше, ворожі диверсійно-розвідувальні групи (ДРГ) заходили й раніше.

За словами керівника "Центру протидії дезінформації" Андрія Коваленка, активних дій в прикордонні Сумської області наразі немає. Також він розповів, що росіяни намагались промацати оборону в напрямку Рижівкі, втім наші бійці завдали їм вогневого ураження.

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