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Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО ситуацию на поле боя и потребности ВСУ

Понедельник 10 июня 2024 23:18
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Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО ситуацию на поле боя и потребности ВСУ Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Главнокомандующий ВСУ генерал-полковник Александр Сырский провел беседу с главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром. В ходе разговора стороны, в частности, подробно обсудили ситуацию на фронте в Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

"Сегодня во время разговора с Главой военного комитета НАТО адмиралом Робом Бауэром подробно обсудили ситуацию на поле боя и потребности нашей армии", - говорится в публикации.

По словам главкома, сразу после возвращения из района боевых действий он лично оценил обстановку на разных направлениях. Также Сырский общался с командирами бригад на местах.

"Важно иметь общее видение ситуации с нашими партнерами", - отметил генерал-полковник.

Он также выразил благодарность Североатлантическому альянсу за поддержку и добавил, что рассчитывает "на дальнейшее расширение сотрудничества ради мировой безопасности".

Сырский обсудил с главой военного комитета НАТО ситуацию на поле боя и потребности ВСУ

Ситуация на фронте

Ранее в Генштабе сегодня вечером сообщили, что российские оккупанты ищут пути с целью вклиниться в оборону украинских защитников, а также попытаться потеснить подразделения ВСУ из занятых рубежей.

В военном командовании добавили, что по состоянию на вечер 10 июня количество боевых столкновений по всей линии фронта возросло до 66. Самым "горячим" остается Покровское направление.

Также ранее сегодня президент ВладимирЗеленский высказался о "вкиде" противника о якобы "захвате" села Рыжевка в Сумской области. Глава государства отметил, что оккупанты попытались реализовать операцию пропагандистского характера в этом населенном пункте.

Как рассказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина, российские захватчики, вероятно, не будут начинать масштабное наступление в районе села Рыжевка. По словам эксперта, признаков подготовки к подобным действиям нет.

Ранее эксперты Института изучения войны (ISW) в своем отчете рассказали, что ВСУ проводят контратакующую операцию в Харьковской области. В то же время на фронте фиксируется вражеское продвижение в районах Купянска, Северска, Часового Яра, и под Авдеевкой.

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НАТО Война в Украине Александр Сырский
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