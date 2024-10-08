Сирський обговорив з головою армії США реалізацію плану перемоги України

План перемоги

Близько місяця тому президент Володимир Зеленський представив план перемоги у війні, який вже було презентовано президенту США Джо Байдену та кандидатам на посаду президента США - Камалі Гарріс та Дональду Трампу під час візиту Зеленського до Сполучених Штатів.

Нещодавно Зеленський підтвердив, що план перемоги України не скасовує наміру провести саміт миру.

Однак, через секретність документа з'явилися фейки. Зокрема, видання Bild повідомило про нібито "готовність" України до "заморожування" війни, що не відповідає дійсності.

Крім того, Зеленський анонсував розкриття плану перемоги для всіх українців.

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