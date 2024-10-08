Сырский обсудил с главой армии США реализацию плана победы Украины

Сырский выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских Сил обороны.

Во время разговора была проанализирована текущая ситуация с безопасностью в Украине и обсуждены критические потребности Вооруженных Сил в оружии, технике и боеприпасах.

Особое внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате "Рамштай"». Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.