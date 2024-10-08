RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Ізраїль новини Выборы в США Лица Войны

Сырский обсудил с главой армии США реализацию плана победы Украины

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов Вооруженных Сил США Чарльзом Брауном. Они обсудили ключевые вопросы поддержки Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Сырского в Telegram.

Сырский выразил благодарность США за мощную военную и политическую помощь, а также за совместные мероприятия, направленные на развитие возможностей украинских Сил обороны.

Во время разговора была проанализирована текущая ситуация с безопасностью в Украине и обсуждены критические потребности Вооруженных Сил в оружии, технике и боеприпасах.

Особое внимание было уделено реализации военной составляющей плана победы президента Украины, а также подготовке к 25-му заседанию в формате "Рамштай"». Генерал Чарльз Браун подтвердил полную поддержку США и готовность продолжать практическую помощь в борьбе с российским агрессором.

План победы

Около месяца назад президент Владимир Зеленский представил план победы в войне, который уже был презентован президенту США Джо Байдену и кандидатам на пост президента США – Камале Харрис и Дональду Трампу во время визита Зеленского в Соединенные Штаты.

Недавно Зеленский подтвердил, что план победы Украины не отменяет намерение провести саммит мира.

Однако из-за секретности документа появились фейки. В частности, издание Bild сообщило о якобы "готовности" Украины к "замораживанию" войны, что не соответствует действительности.

Кроме того, Зеленский анонсировал раскрытие плана победы для всех украинцев.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр СырскийСоединенные Штаты АмерикиВойна России против УкраиныВойна в Украине