Сирський назвав втрати Росії у війні від початку року

Втрати Росії у війні

За даними Генштабу, від початку повномасштабної війни Росія втратила майже 991 тисячу військових.

Зокрема, за минулу добу втрати російської армії склали 1100 солдатів. Також вчора українські бійці знищили 7 танків, 8 бойових броньованих машин, 48 артилерійських систем, 126 дронів та іншу техніку ворога.

Окрім того, Генштаб підтвердив знищення 41 російського літака під час операції СБУ "Павутина" 1 червня.

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