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Сырский назвал потери России в войне с начала года

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (president.gov.ua)
Автор: Татьяна Степанова

С начала 2025 года российская армия потеряла в войне против Украины 200 тысяч оккупантов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.

"200 тысяч человек - общие потери врага с начала этого года. Спасибо каждому украинскому воину за профессионализм. Борьба продолжается", - сообщил Сырский.

 

Потери России в войне

По данным Генштаба, с начала полномасштабной войны Россия потеряла почти 991 тысячу военных.

В частности, за минувшие сутки потери российской армии составили 1100 солдат. Также вчера украинские бойцы уничтожили 7 танков, 8 боевых бронированных машин, 48 артиллерийских систем, 126 дронов и другую технику врага.

Кроме того, Генштаб подтвердил уничтожение 41 российского самолета во время операции СБУ "Паутина" 1 июня.

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Вооруженные силы УкраиныВойна в УкраинеАлександр Сырский