Сирський назвав, скільки ракет і "Шахедів" випустила Росія по Україні

Російські війська, починаючи з 24 лютого 2022 року, запустили по території України понад 13 тисяч ракет та 142 тисячі дронів різних типів.
Про це заявив головнокомандувач генерал Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Генштабу ЗСУ.
"Противник вдається до масованих ракетно-авіаційних ударів по нашому тилу – цілеспрямовано б’є по енергетичних об’єктах, використовуючи морози як додатковий інструмент тиску і терору проти цивільного населення України", - зазначив Сирський.
За його словами, протягом грудня 2025 року та на початку січня 2026 року ворог завдав по території України шість масованих ракетно-дронових ударів. Так, у ніч на 13 січня російський агресор атакував об'єкти нашої енергетики, інші інфраструктурні та цивільні об'єкти 25 ракетами і 293 ударними БпЛА.
"Починаючи з 24.02.2022, кількість застосованих армією РФ ракет сягнула понад 13,3 тисячі одиниць, ударних дронів – понад 142,3 тисячі одиниць", - додав Сирський.
Він також зазначив, що у цьому контексті першочерговою потребою є зміцнення повітряного щита – отримання зенітних ракетних комплексів та боєприпасів.
Російські війська останнім часом посилили удари по критичній інфраструктурі України з застосуванням ударних дронів та ракет різних типів, намагаючись знищити об'єкти енергетики.
Так, під час нічної атаки російські війська вночі запустили по території України майже 300 дронів та десятки ракет різних типів. Більшість ворожих цілей знищили сили ППО.
Детально про те, що відомо про черговий обстріл Росією України – читайте у матеріалі РБК-Україна.