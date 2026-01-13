Сырский назвал, сколько ракет и "Шахедов" выпустила Россия по Украине

"Противник прибегает к массированным ракетно-авиационным ударам по нашему тылу - целенаправленно бьет по энергетическим объектам, используя морозы как дополнительный инструмент давления и террора против гражданского населения Украины", - отметил Сырский.

По его словам, в течение декабря 2025 года и в начале января 2026 года враг нанес по территории Украины шесть массированных ракетно-дронных ударов. Так, в ночь на 13 января российский агрессор атаковал объекты нашей энергетики, другие инфраструктурные и гражданские объекты 25 ракетами и 293 ударными БпЛА.

"Начиная с 24.02.2022, количество примененных армией РФ ракет достигло более 13,3 тысячи единиц, ударных дронов - более 142,3 тысячи единиц", - добавил Сырский.

Он также отметил, что в этом контексте первоочередной потребностью является укрепление воздушного щита - получение зенитных ракетных комплексов и боеприпасов.