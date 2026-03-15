Сирський назвав найгарячішу ділянку фронту на півдні

"Провів черговий день на виїзді, працював у частинах, що ведуть бойові дії на Запорізькому напрямку, в районах Степногірська, Приморського, Щербаків, Гуляйполя, Зеленого, Варварівки", - повідомив Сирський.

За його словами, на цьому напрямку противник зосереджує значну кількість сил і засобів, розглядаючи його основним.

Інтенсивність наступальних дій в районі Гуляйполя значно вища у порівнянні з іншими напрямками.

Головком на місці вирішив питання додаткового забезпечення підрозділів боєприпасами, дронами, НРК та іншими матеріально-технічними засобами. Також були уточнені бойові завдання, виходячи з характеру дій противника.

"Завдання незмінні - утримання займаних рубежів та позицій, завдання максимальних втрат ворогу, перехоплення ініціативи та збереження життя наших воїнів", - зазначив Сирський.