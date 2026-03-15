Сырский назвал самый горячий участок фронта на юге

"Провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки", - сообщил Сырский.

По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его основным.

Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.

Главком на месте решил вопрос дополнительного обеспечения подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Также были уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника.

"Задачи неизменны - удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", - отметил Сырский.