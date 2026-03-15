Сырский назвал самый горячий участок фронта на юге

Самая высокая интенсивность наступательных действий россиян фиксируется на Запорожском направлении - в районе Гуляйполя.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главнокомандующего ВСУ Александра Сирского.
"Провел очередной день на выезде, работал в частях, ведущих боевые действия на Запорожском направлении, в районах Степногорска, Приморского, Щербаков, Гуляйполя, Зеленого, Варваровки", - сообщил Сырский.
По его словам, на этом направлении противник сосредотачивает значительное количество сил и средств, рассматривая его основным.
Интенсивность наступательных действий в районе Гуляйполя значительно выше по сравнению с другими направлениями.
Главком на месте решил вопрос дополнительного обеспечения подразделений боеприпасами, дронами, НРК и другими материально-техническими средствами. Также были уточнены боевые задачи, исходя из характера действий противника.
"Задачи неизменны - удержание занимаемых рубежей и позиций, нанесение максимальных потерь врагу, перехват инициативы и сохранение жизни наших воинов", - отметил Сырский.
Напомним, вчера, 14 марта, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский посетил Южную операционную зону, где сейчас продолжаются активные боевые действия.
По его словам, Силы обороны Украины на южном направлении удерживают определенные рубежи, уничтожают врага, постепенно продвигаются вперед и ведут бои за освобождение населенных пунктов.
Также ранее сообщалось, что российские войска в последние недели активизировали наступательные действия на отдельных участках фронта.
Особенно заметен рост атак на Запорожском направлении, где интенсивность штурмов местами превысила показатели одного из самых напряженных участков фронта - района Покровска.
По данным DeepState, российское командование также проводит перегруппировку сил и пополнение резервов. Аналитики считают, что такие действия могут быть связаны с изменением погодных условий и появлением густой растительности, что способно повлиять на тактику боевых действий на фронте.