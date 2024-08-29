Сирський: найзапекліші бої на Покровському напрямку, бригади цілодобово тримають оборону

За словами Сирського, останні дні він працював у бригадах, які ведуть оборону на Покровському напрямку. Там наразі склалась найбільш складна ситуація. Тому постійно доводиться приймати нестандартні рішення для зміцнення оборони та знищення наступаючого противника.

"Найбільш інтенсивні бої точаться на східних околицях Гродівки, далі по рубежу Кам’яного та Красного ярів, безпосередньо в Новогродівці, нижче, в районі східної околиці Михайлівки, яка розташована перед Селідово", - розповів Сирський.

Головком зауважив, що там бої носять виключно жорсткий характер. Ворог кидає у бій все, що може рухатись і наступати, намагаючись прорвати оборону наших військ.

Попри все наші бійці проявляють мужність та героїзм у боях з переважаючими силами противника.

"У таких умовах наша головна задача - посилити оборону наших військ на найбільш складних ділянках фронту, забезпечити бригади достатньою кількістю боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - підкреслив головком.