Сырский: самые жестокие бои на Покровском направлении, бригады круглосуточно держат оборону

По словам Сырского, последние дни он работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Там сейчас сложилась наиболее сложная ситуация. Поэтому постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника.

"Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово", - рассказал Сырский.

Головком отметил, что там бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Несмотря на все наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника.

"В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств", - подчеркнул главком.