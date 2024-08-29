Сырский: самые жестокие бои на Покровском направлении, бригады круглосуточно держат оборону

Российская армия ведет штурмы сразу у нескольких населённых пунктов. Необходимо усиливать позиции украинских военных.
Как сообщает РБК-Украина, об этом сообщил главнокомандующий Александр Сырский у себя в Telegram.
По словам Сырского, последние дни он работал в бригадах, которые ведут оборону на Покровском направлении. Там сейчас сложилась наиболее сложная ситуация. Поэтому постоянно приходится принимать нестандартные решения для укрепления обороны и уничтожения наступающего противника.
"Наиболее интенсивные бои идут на восточных окраинах Гродовки, далее по рубежу Каменного и Красного оврагов, непосредственно в Новогродовке, ниже, в районе восточной окраины Михайловки, которая расположена перед Селидово", - рассказал Сырский.
Головком отметил, что там бои носят исключительно жесткий характер. Враг бросает в бой все, что может двигаться и наступать, пытаясь прорвать оборону наших войск. Несмотря на все наши бойцы проявляют мужество и героизм в боях с превосходящими силами противника.
"В таких условиях наша главная задача - усилить оборону наших войск на наиболее сложных участках фронта, обеспечить бригады достаточным количеством боеприпасов и других материально-технических средств", - подчеркнул главком.
Российская армия продолжает наступательные действия вдоль всей линии фронта, но наибольшее обострение наблюдается на Покровском направлении. Войска РФ подошли к городу Покровск на расстояние 11 километров. В самом городе введен длительный комендантский час и объявлена эвакуация гражданского населения.
Ранее Сырский заявлял, что в Покровском направлении россияне активно используют свое преимущество в живой силе и военной технике. Каждый день там происходит более 50 боевых столкновений, а россияне теряют до 300 солдат.
Как рассказал военный эксперт Алексей Гетьман, в отличие от других направлений фронта, под Покровском рельеф способствует наступательным действиям российских захватчиков.
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