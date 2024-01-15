Сирський про наступ ЗСУ на півдні: проводять невеликі контратаки, РФ хоче відвоювати позиції

Росія має надію відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей. ЗСУ там проводять контратаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в коментарі Reuters.

"Росія сподівається відвоювати втрачені позиції на півдні Херсонської та Запорізької областей, а українські війська проводять невеликі контратаки в рамках так званої "активної оборони", - сказав Сирський.

За його словами, РФ намагається перехопити ініціативу напередодні другої річниці повномасштабного вторгнення в Україну. Зокрема - основною метою є встановлення повного контролю над промисловим регіоном Донбасу. Там командування РФ не зважає на значні втрати в живій силі та матеріально-технічних засобах.

Водночас він заявив, що українські солдати застосовують тактику "активної оборони": не дають противнику спокою, шукаючи можливості завдати удару і самі намагаються перехопити ініціативу.

Сирський розповів, що наразі бої з обох сторін ведуться в менших масштабах. Це необхідно для того, щоб зберегти боєприпаси і людей. Ймовірно, Росія також навчилася реагувати і запобігати втратам.

"Наступальні дії на рівні батальйону - велика рідкість", - сказав Сирський.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 15 січня, склали 980 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 370 980 військових. Крім того, ЗСУ знищили 14 танків та 18 артсистем.

Ситуація на лівому березі Херсонської області

Нагадаємо, у листопаді військові ЗСУ заявили, що провели серію успішних дій на лівому березі Дніпра у Херсонській області. Українським захисникам вдалося закріпитися на кількох плацдармах.

У Генштабі ЗСУ пояснили, що Сили оборони хочуть відтіснити російських окупантів від правого берега Дніпра. Це дозволить зменшити обстріл цивільних.

Раніше речниця оборони півдня Наталія Гуменюк зазначала, що робота ЗСУ на лівому березі триває. За її словами, робота ускладнюється через погану погоду.

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