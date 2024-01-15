Сырский о наступлении ВСУ на юге: проводят небольшие контратаки, РФ хочет отвоевать позиции

Россия надеется отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей. ВСУ там проводят контратаки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в комментарии Reuters.

"Россия надеется отвоевать утраченные позиции на юге Херсонской и Запорожской областей, а украинские войска проводят небольшие контратаки в рамках так называемой активной обороны", - сказал Сырский.

По его словам, РФ пытается перехватить инициативу в канун второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину. В частности, основной целью является установление полного контроля над промышленным регионом Донбасса. Там командование РФ не принимает во внимание значительные потери в живой силе и материально-технических средствах.

В то же время он заявил, что украинские солдаты применяют тактику "активной обороны": не дают противнику покоя, ища возможности нанести удар и сами пытаются перехватить инициативу.

Сырский рассказал, что бои с обеих сторон ведутся в меньших масштабах. Это необходимо для того, чтобы сберечь боеприпасы и людей. Вероятно, Россия также научилась реагировать и предотвращать потери.

"Следующие действия на уровне батальона - большая редкость", - сказал Сырский.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 15 января, составили 980 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 370 980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 14 танков и 18 артсистем.

Ситуация на левом берегу Херсонской области

Напомним, в ноябре военные ВСУ заявили, что провели серию успешных действий на левом берегу Днепра в Херсонской области. Украинским защитникам удалось закрепиться на нескольких плацдармах.

В Генштабе ВСУ объяснили, что Силы обороны хотят оттеснить российских оккупантов от правого берега Днепра. Это позволит уменьшить обстрел гражданских.

Ранее спикера обороны юга Наталья Гуменюк отмечала, что работа ВСУ на левом берегу продолжается. По ее словам, работа усложняется из-за плохой погоды.

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