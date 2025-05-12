Сирський нагородив голову ЗС Норвегії "Хрестом заслуги" за допомогу Україні

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський вручив нагороду "Хрест заслуги" голові Збройних Сил Норвегії Ейріку Крістофферсену.
Про це написав Сирський у Telegram за підсумками зустрічі, повідомляє РБК-Україна.
Сирський подякував Крістофферсену, уряду та народу Норвегії за невтомну підтримку України, зокрема в рамках "Коаліції повітряних сил", ППО/ПРО та морських спроможностей.
Він також відзначив нещодавнє приєднання Норвегії до "Коаліції дронів" для України, що стало важливим кроком у посиленні обороноздатності країни.
Однією з важливих тем обговорення стало забезпечення гарантій безпеки для України у форматі Коаліції охочих, до якої Норвегія також прагне приєднатися.
Крім того, сторони обговорили важливість іноземних інвестицій у розвиток української оборонної промисловості як ключового елементу стабільності країни.
В рамках зустрічі генерал Крістофферсен був нагороджений найвищою відзнакою ЗСУ - "Хрестом заслуги", що стало визнанням значного внеску Норвегії в оборону України та європейську безпеку.
Це найвища відзнака головнокомандувача Збройних Сил України.
Нагорода вручається військовим і цивільним особам за видатний внесок у зміцнення обороноздатності України, співпрацю з українськими військовими та підтримку у боротьбі проти збройної агресії.
Відзнака є символом вдячності та поваги від ЗСУ тим, хто зробив суттєвий внесок у посилення безпеки та оборони держави.
Варто нагадати, що Норвегія з перших днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну активно підтримує Київ. Зокрема, надаючи військову, фінансову та гуманітарну допомогу.
За цей час Україна отримала від Норвегії системи ППО, артилерію, бронетехніку та ракети. Норвегія також фінансує закупівлю зброї через міжнародні фонди та сприяє посиленню української енергосистеми, постачаючи обладнання та виділяючи кошти на її відновлення після російських атак.
Прем'єр-міністр країни оголосив, що Норвегія надасть Україні 3,5 мільярда євро у 2025 році для підтримки її потреб.
А 4 квітня уряд Норвегії схвалив збільшення пакета підтримки України з 35 млрд норвезьких крон до 85 млрд норвезьких крон (приблизно 7,8 млрд доларів - ред.).
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