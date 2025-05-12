Сирский наградил главу ВС Норвегии "Крестом заслуги" за помощь Украине

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вручил награду "Крест заслуги" главе Вооруженных Сил Норвегии Эйрику Кристофферсену.
Об этом написал Сырский в Telegram по итогам встречи, сообщает РБК-Украина.
Сирский поблагодарил Кристофферсена, правительство и народ Норвегии за неустанную поддержку Украины, в частности в рамках "Коалиции воздушных сил", ПВО/ПРО и морских возможностей.
Он также отметил недавнее присоединение Норвегии к "Коалиции дронов" для Украины, что стало важным шагом в усилении обороноспособности страны.
Одной из важных тем обсуждения стало обеспечение гарантий безопасности для Украины в формате Коалиции желающих, к которой Норвегия также стремится присоединиться.
Кроме того, стороны обсудили важность иностранных инвестиций в развитие украинской оборонной промышленности как ключевого элемента стабильности страны.
В рамках встречи генерал Кристофферсен был награжден высшей наградой ВСУ - "Крестом заслуги", что стало признанием значительного вклада Норвегии в оборону Украины и европейскую безопасность.
Это высшая награда главнокомандующего Вооруженных Сил Украины.
Награда вручается военным и гражданским лицам за выдающийся вклад в укрепление обороноспособности Украины, сотрудничество с украинскими военными и поддержку в борьбе против вооруженной агрессии.
Отличие является символом благодарности и уважения от ВСУ тем, кто сделал существенный вклад в усиление безопасности и обороны государства.
Стоит напомнить, что Норвегия с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину активно поддерживает Киев. В частности, предоставляя военную, финансовую и гуманитарную помощь.
За это время Украина получила от Норвегии системы ПВО, артиллерию, бронетехнику и ракеты. Норвегия также финансирует закупку оружия через международные фонды и способствует усилению украинской энергосистемы, поставляя оборудование и выделяя средства на ее восстановление после российских атак.
Премьер-министр страны объявил, что Норвегия предоставит Украине 3,5 миллиарда евро в 2025 году для поддержки ее потребностей.
А 4 апреля правительство Норвегии одобрило увеличение пакета поддержки Украины с 35 млрд норвежских крон до 85 млрд норвежских крон (примерно 7,8 млрд долларов - ред.).
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