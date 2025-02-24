Норвегія озвучила суму, яку виділить у 2025 році на допомогу Україні

Прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив, що країна надасть Україні 3,5 мільярда євро у 2025 році для підтримки її потреб. Норвегія також запевнила в готовності збільшувати фінансову допомогу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра Норвегії Йонас Гар Стьоре під час саміту "Підтримай Україну".

"Хочу сказати від імені Норвегії, що 3,5 млрд буде виділено у 2025 році (на потреби України - ред.). Ми будемо ще більше виділяти усі можливі кошти, щоб якомога краще допомогти вашим потребам", - заявил Йонас Гар Стьоре.

У своєму зверненні він підкреслив рішучість Норвегії продовжувати надавати фінансову допомогу Україні та запевнив у готовності збільшувати обсяги підтримки в майбутньому.

Йонас Гар Стьоре оголосив, що країна надасть Україні 3,5 мільярда євро в 2025 році для підтримки її потреб.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес оголосив про новий пакет військової допомоги Україні на 1 мільярд євро у 2025 році. Крім того, Іспанія планує створити спеціальний український хаб в Аліканте для підтримки відновлення країни.

Великобританія, у свою чергу, оголосила найбільший пакет санкцій проти Росії з початку війни. Лідер британського уряду Кір Стармер під час саміту "Підтримай Україну" заявив, що країна продовжить тиск на компанії, які допомагають Росії вести війну в Україні.