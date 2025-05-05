Сирський: Курська операція досягла більшості поставлених цілей

За словами Сирського, під час робочої поїздки він нагородив бійців, які відзначилися у ході Курської операції

"Ця операція, що триває вже дев’ять місяців, досягла більшості поставлених цілей. Завдяки нашим активним діям на Курщині вдалося не допустити наступальної кампанії ворога в Сумській і Харківській областях. Буферна зона, яку Сили оборони України створили в прикордонних районах, залишається актуальною і зараз", - додав він.

Головнокомандувач ЗСУ відзначив, що одним із підрозділів, який ефективно виконав визначені завдання на території Курської області є 225-й окремий штурмовий полк.

"Мав приємну нагоду поспілкуватися з його бійцями й командирами та вручити їм високі державні та відомчі бойові нагороди – за зразкову стійкість, мужність, героїзм", - заявив Сирський.