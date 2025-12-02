Сирський про Куп'янськ: ЗСУ покращили тактичне положення в місті, триває зачистка

Українські захисники зачищають місто Куп'янськ від окупантів. Наразі ЗСУ витісняють росіян на північ від міста, а також з інших районів, де ворог поки що присутній.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Facebook.
Він розповів, що сьогодні, 2 грудня, працював в частинах пошуково-ударного угруповання та тактичної групи Куп'янськ. Відбулось обговорення виконання заходів для стабілізації ситуації в районі міста.
"Заслухав доповіді щодо оперативної обстановки - інформація обнадійлива. Нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані", - повідомив Сирський.
За його словами, наразі триває зачистка території Куп’янська від російських окупантів. Він додав, що росіяни мають "успіхи" лише в площині пропаганди.
"Працюємо над поступовим витісненням ворога з його плацдарму на північ від міста, а також із низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність", - зазначив головнокомандувач ЗСУ.
Сирський наголосив, що захоплюється "мужністю і професіоналізмом воїнів, які демонструють виняткову стійкість та готовність нищити ворога".
"Віддав вказівки для забезпечення наших військ відповідно до потреб, зокрема додатковими засобами для посилення вогневого впливу на ворога", - додав він.
Нагадаємо, 20 листопада російський диктатор Володимир Путін нафантазував, що росіянам нібито вдалося заблокувати в Куп'янську до 15 батальйонів ЗСУ. Водночас начальник Генштабу РФ Валерій Герасимов заявив, що Куп'янськ "звільнений".
Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський, коментуючи цю нісенітницю, зазначив, що масштаби брехні російського керівництва "вражають". Він зазначив, що в Куп'янську фіксують лише близько 40 російських абонентів радіообміну.
Вигадки росіян продовжилися і в понеділок, 1 листопада. Начальник Генштабу ЗС РФ Валерій Герасимов заявляв про те, що в районі Куп'янська "триває розгром ЗСУ".
Президент України Володимир Зеленський повідомив, що з Куп'янська майже повністю вичистили всіх окупантів. За його словами, найбільше успіху в українських захисників саме на Куп'янському напрямку.