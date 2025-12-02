RU

Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Сырский о Купянске: ВСУ улучшили тактическое положение в городе, продолжается зачистка

Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me_landforcesofukraine)
Автор: Валерий Ульяненко

Украинские защитники зачищают город Купянск от оккупантов. Сейчас ВСУ вытесняют россиян на север от города, а также из других районов, где враг пока присутствует.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского в Facebook.

Он рассказал, что сегодня, 2 декабря, работал в частях поисково-ударной группировки и тактической группы Купянск. Состоялось обсуждение выполнения мероприятий для стабилизации ситуации в районе города.

"Заслушал доклады по оперативной обстановке - информация обнадеживающая. Нашим подразделениям удалось существенно улучшить тактическое положение непосредственно в городе. Пути инфильтрации диверсионно-разведывательных групп противника блокированы", - сообщил Сырский.

По его словам, сейчас продолжается зачистка территории Купянска от российских оккупантов. Он добавил, что россияне имеют "успехи" только в плоскости пропаганды.

"Работаем над постепенным вытеснением врага с его плацдарма к северу от города, а также из ряда других районов, где россияне пока сохраняют свое присутствие", - отметил главнокомандующий ВСУ.

Сирский подчеркнул, что восхищается "мужеством и профессионализмом воинов, которые демонстрируют исключительную стойкость и готовность уничтожать врага".

"Отдал указания для обеспечения наших войск в соответствии с потребностями, в частности дополнительными средствами для усиления огневого воздействия на врага", - добавил он.

 

Бои в Купянске

Напомним, 20 ноября российский диктатор Владимир Путин нафантазировал, что россиянам якобы удалось заблокировать в Купянске до 15 батальонов ВСУ. В то же время начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов заявил, что Купянск "освобожден".

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, комментируя эту чушь, отметил, что масштабы лжи российского руководства "поражают". Он отметил, что в Купянске фиксируют лишь около 40 российских абонентов радиообмена.

Выдумки россиян продолжились и в понедельник, 1 ноября. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявлял о том, что в районе Купянска "продолжается разгром ВСУ".

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что из Купянска почти полностью вычистили всех оккупантов. По его словам, больше всего успеха у украинских защитников именно на Купянском направлении.

