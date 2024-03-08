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Сирський і Умєров обговорили з главою Міноборони Греції потреби в боєприпасах

Архівне фото: Олександр Сирський і Рустем Умєров (t me ministry_of_defense_ua)
Автор: Дмитро Браславський

Головком ЗСУ Олександр Сирський разом із міністром оборони Рустемом Умєровим сьогодні, 8 березня, провели переговори з міністром національної оборони Греції Нікосом Дендіасом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Сирського у Facebook.

За словами головкому, вони обговорили нагальні потреби української армії.

Зокрема йшлося про артилерію та боєприпаси до неї.

Також Сирський висловив подяку Греції та міністру оборони за непохитну підтримку.

Допомога Греції Україні

Влітку минулого року президент України Володимир Зеленський відвідав Грецію. В ході свого візиту він заявив, що Афіни тренуватимуть українських пілотів на винищувачах F-16. Також глава держави заявив, що Україна розраховує на ППО Греції у Чорноморській акваторії.

Пізніше повідомлялося, що Греція зупиняє фінансування програм підтримки та обслуговування зенітно-ракетних комплексів радянського зразка, оскільки у майбутньому їх можуть передати Україні.

Нещодавно постійний представник Греції в НАТО Спірос Ламбрідіс сказав, що уряд Греції розглядає можливість збільшення військової допомоги Україні.

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