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Сырский и Умеров обсудили с главой Минобороны Греции потребности в боеприпасах

Архивное фото: Александр Сырский и Рустем Умеров (t me ministry_of_defense_ru)
Автор: Дмитрий Браславский

Главком ВСУ Александр Сырский вместе с министром обороны Рустемом Умеровым сегодня, 8 марта, провели переговоры с министром национальной обороны Греции Никосом Дендиасом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Сырского в Facebook.

По словам главкома, они обсудили насущные потребности украинской армии.

В частности речь шла об артиллерии и боеприпасах к ней.

Также Сирский выразил благодарность Греции и министру обороны за непоколебимую поддержку.

Помощь Греции Украине

Летом прошлого года президент Украины Владимир Зеленский посетил Грецию. В ходе своего визита он заявил, что Афины будут тренировать украинских пилотов на истребителях F-16. Также глава государства заявил, что Украина рассчитывает на ПВО Греции в Черноморской акватории.

Позже сообщалось, что Греция останавливает финансирование программ поддержки и обслуживания зенитно-ракетных комплексов советского образца, поскольку в будущем они могут быть переданы Украине.

Недавно постоянный представитель Греции в НАТО Спирос Ламбридис сказал, что правительство Греции рассматривает возможность увеличения военной помощи Украине.

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