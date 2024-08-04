UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Сирський про F-16 в Україні: буде більше знищених окупантів, збитих ракет та літаків

Фото: головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

З отриманням Україною винищувачів F-16 українські військові зможуть збивати значно більше російських ракет та літаків. Мало того, знищених окупантів теж стане більше.

Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"F-16 в Україні. Це означає, що знищених окупантів буде більше. Буде більше збитих ракет і літаків, якими російські злочинці атакують українські міста", - сказав Сирський.

Головнокомандувач подякував українським союзникам за це рішення, та наголосив, що ефективне застосування сучасних літаків - це, в першу чергу, збереження життя українських військовослужбовців.

"Дякую президенту, міністру оборони й кожному, хто працював 24/7 для того, щоб в нашому небі з'явилися F-16. Це ще один важливий крок до нашої Перемоги", - наголосив він.

 

Нагадаємо, сьогодні, 4 серпня, український президент Володимир Зеленський показав перші винищувачі F-16, які вже прибули до України.

Наразі ще невідомо, скільки літаків отримала Україна, однак днями The Times писало, що нібито Україна отримала від Нідерландів шість літаків. Хоча The Economist стверджує, що до України прибули перші 10 винищувачів F-16.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
F-16Війна Росії проти України