Сырский о F-16 в Украине: будет больше уничтоженных оккупантов, сбитых ракет и самолетов

С получением Украиной истребителей F-16 украинские военные смогут сбивать гораздо больше российских ракет и самолетов. Более того, уничтоженных оккупантов тоже станет больше.
Об этом заявил главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
"F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города", - сказал Сырский.
Главнокомандующий поблагодарил украинских союзников за это решение и подчеркнул, что эффективное применение современных самолетов - это, в первую очередь, сохранение жизни украинских военнослужащих.
"Благодарю президента, министра обороны и каждого, кто работал 24/7 для того, чтобы в нашем небе появились F-16. Это еще один важный шаг к нашей Победе", - подчеркнул он.
Напомним, сегодня, 4 августа, украинский президент Владимир Зеленский показал первые истребители F-16, уже прибывшие в Украину.
Пока неизвестно, сколько самолетов получила Украина, однако на днях The Times писало, что якобы Украина получила от Нидерландов шесть самолетов. Хотя The Economist утверждает, что в Украину прибыли первые 10 истребителей F-16.
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