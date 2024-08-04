Сырский о F-16 в Украине: будет больше уничтоженных оккупантов, сбитых ракет и самолетов

"F-16 в Украине. Это означает, что уничтоженных оккупантов будет больше. Будет больше сбитых ракет и самолетов, которыми российские преступники атакуют украинские города", - сказал Сырский.

Главнокомандующий поблагодарил украинских союзников за это решение и подчеркнул, что эффективное применение современных самолетов - это, в первую очередь, сохранение жизни украинских военнослужащих.

"Благодарю президента, министра обороны и каждого, кто работал 24/7 для того, чтобы в нашем небе появились F-16. Это еще один важный шаг к нашей Победе", - подчеркнул он.