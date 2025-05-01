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Сирський: дрони ЗСУ стали ефективнішими, у квітні уражено більше 83 тисяч цілей

Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України (president.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Ефективність безпілотників Збройних сил України (ЗСУ) зросла. Протягом квітня дрони уразили на 8% більше цілей, ніж у березні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку головнокомандувача Збройних сил України (ЗСУ) Олександра Сирського.

У квітні, як розповів головнокомандувач ЗСУ, уражено й знищено більше 83 тисяч цілей, що на 8% більше, ніж у березні. Зокрема ефективність ураження зросла ще на 5%. 

Нарада щодо безпілотних систем 

За словами Сирського, він також провів щомісячну нараду з питань безпілотних літальних апаратів (БпЛА), залучивши до неї широке коло командирів підрозділів безпілотних авіаційних комплексів (БпАК). Під час своїх виступів командири поділились унікальним досвідом застосування дронів й досягнення найкращих результатів. 

Зокрема головнокомандувач ЗСУ заслухав доповіді про масштабування підрозділів Безпілотних сил до бригад й полків, їхнє укомплектування та нарощення спроможностей.

"Також ішлося про нарощення обсягів фахової підготовки операторів БпАК у навчальних центрах, розвиток взаємодії армії з громадським сектором – зокрема, підготовку в цивільних школах операторів дронів. У Збройних Силах розроблено дорожню карту формування системи колективної підготовки підрозділів БпАК", - додав Сирський. 

Сирський додав, що першочерговим завданням для наших бійців є знищення операторів ворожих БпЛА та їх пунктів управління. Було проведено 

"У Силах безпілотних систем ЗС України успішно проведено апробацію методів такої боротьби в операційній зоні одного з оперативно-тактичних угруповань", - відзначив Сирський. 

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що протягом березня Сили оборони знищили понад 77 тисяч ворожих цілей за допомогою дронів, що на 10% більше, ніж у лютому.

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Війна в УкраїніОлександр Сирський