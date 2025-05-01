Сырский: дроны ВСУ стали эффективнее, в апреле поражено более 83 тысяч целей

В апреле, как рассказал главнокомандующий ВСУ, поражено и уничтожено более 83 тысяч целей, что на 8% больше, чем в марте. В частности эффективность поражения выросла еще на 5%.

Совещание по беспилотным системам

По словам Сырского, он также провел ежемесячное совещание по вопросам беспилотных летательных аппаратов (БпЛА), привлекая к нему широкий круг командиров подразделений беспилотных авиационных комплексов (БпАК). Во время своих выступлений командиры поделились уникальным опытом применения дронов и достижения лучших результатов.

В частности главнокомандующий ВСУ заслушал доклады о масштабировании подразделений Беспилотных сил до бригад и полков, их укомплектовании и наращивании возможностей.

"Также речь шла о наращивании объемов профессиональной подготовки операторов БпАК в учебных центрах, развитии взаимодействия армии с общественным сектором - в частности, подготовке в гражданских школах операторов дронов. В Вооруженных Силах разработана дорожная карта формирования системы коллективной подготовки подразделений БпАК", - добавил Сырский.

Сырский добавил, что первоочередной задачей для наших бойцов является уничтожение операторов вражеских БпЛА и их пунктов управления. Было проведено

"В Силах беспилотных систем ВС Украины успешно проведена апробация методов такой борьбы в операционной зоне одной из оперативно-тактических группировок", - отметил Сырский.